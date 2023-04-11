Terörden temizlenen Şırnak'ın yaylalarında besiciler hayvanlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanıyor Uludere ilçesinde terörün yerini huzura bıraktığı yaylalarda besicilerin mesaisi başladı. 5 ay boyunca bölgede kalmaya hazırlanan vatandaşlar, büyük huzur ve güven duyuyor.

İHA

Türkiye terörle mücadelesine devam ediyor...

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamına bir zamanlar teröristlerin cirit attığı Şırnak'ın yaylaları da eklendi.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Uludere ilçesindeki çiftçiler, baharın gelişiyle beraber kar eridikten sonra Avaspi Yaylası'na çıkmaya başladı.

Yaylalarda besicilerin hareketliliği başladı

Şimdilerde huzurun hakim olduğu yaylalara çıkan çiftçiler, hayvanlarını 5 ay boyunca otlatmak için çadır açmaya başladı.

Kış boyunca ahırda kalan keçi ve koyunlar çıkarılıp meraya salan çiftçiler, yüksek rakımlı dağlarda çadır açmak için birbirine yardım ederek bir veya iki gün içerisinde çadırlarını tamamlamayı hedefliyor.

Çiftçiler, binlerce küçükbaş hayvanın yağmur ve soğuklardan etkilenmemesi için 100 metre kare genişliğinde ve 1 metre yükseklikte çadır açıp etrafını çitlerle çeviriyor.

"Kış aylarına kadar burada kalacağız"

Çiftçilerden Ayhan Ürek, şu ifadeleri kullandı: