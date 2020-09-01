Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörden arındırılan İkiyaka Dağları'ndaki yaban hayatına ilişkin video paylaştı.

Türk askerinin kararlı ve başarılı operasyonları sonucu, Hakkari'nin Yükseova ilçesindeki İkiyaka Dağları terörden arındırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise Twitter hesabı üzerinden, terör unsurlarından arındırılan bölgedeki yaban hayatına ilişkin bir görüntü yayınladı.

"MEKANIN GERÇEK SAHİPLERİ GELDİ"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet." ifadeleri kullanıldı.

Terörden temizlenen Yüksekova dağlarındaki yaban hayatı