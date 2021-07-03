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- Teröre ağır darbe: Haziran ayında 92 terörist öldürüldü
Teröre ağır darbe: Haziran ayında 92 terörist öldürüldü
- İHA
- 03.07.2021 - 10:53
- Güncelleme : 03.07.2021 - 11:54
Mehmetçik, teröristlere nefes alacak alan bırakmıyor…
Sadece Haziran ayında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 92 olarak açıklandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda son 1 ay içerisinde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlara dair son detayları paylaştı.
1'İ YEŞİL, 2'Sİ TURUNCU, 4'Ü GRİ KATEGORİDE
Çataklı, “2021 yılı Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 1456 şehir operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonlarda 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kategoride olmak üzere 7 üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirildi.” dedi.
İsmail Çataklı ayrıca haziran ayında toplam 12 terör eyleminin engellendiğini de dile getirdi.