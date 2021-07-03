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Teröre ağır darbe: Haziran ayında 92 terörist öldürüldü

Teröre ağır darbe: Haziran ayında 92 terörist öldürüldü

Haziran ayında 7'si üst düzey olmak üzere toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ünün gri kategoride olduğu belirtildi.