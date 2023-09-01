Teröre bir darbe daha! Kandil ve Asos'taki hava harekatı görüntüleri paylaşıldı... Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin sözde üs olarak kullandığı bölgeye kahraman askerler tarafından gerçekleştirilen hava harekatının görüntülerini yayınladı.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin kökünü kazımakta kararlı.

Sınır içi ve sınır ötesi harekatlarına devam eden kahraman askerler, her geçen gün teröre ağır darbe indirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bu kez Kandil ve Asos'tan güzel haberler duyurdu.

Teröristlerin sözde üssü yerle bir oldu

Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere saat 00.30’da hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda teröristlerce kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Çevrenin korunmasına özen gösteriliyor

Harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği belirtilen açıklamada, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği kaydedildi.

O anlar kamerada

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, sözde üsse gerçekleştirilen hava harekatının görüntülerini paylaştı.