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Teröre geçit yok! Diyarbakır'da 3 hain etkisiz hale getirildi... Abone Olun

Teröre geçit yok! Diyarbakır'da 3 hain etkisiz hale getirildi... İHA keşif gözetleme faaliyeti esnasında kırsal bölgede tespit edilen 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 YSP üyesi sağ ele geçirildi. Bir diğer yandan teröristlere yardım eden 4 kişi de gözaltında.

ensonhaber.com Türk Silahlı Kuvvetleri teröre geçit vermiyor. Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına devam eden ekipler terör belasının kökünü kazımakta kararlı. Her geçen gün bir başka başarı haberi Türkiye'nin yüreğine su serpiyor. Haber bu kez Diyarbakır'dan. 3 hain, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü İHA keşif gözetleme faaliyeti sırasında Diyarbakır kırsalında 3 terörist tespit edildi. Bu sabah Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 1 YSP üyesi sağ yakalandı, 4 kişi gözaltına alındı Terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YSP) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı. Teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

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