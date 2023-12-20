Teröre karşı Irak'la iş birliği: Kapsamlı mücadele sürecek Diplomatik kaynaklara göre, Irak tarafı, egemenliklerine meydan okuyan terör örgütü PKK'nın topraklarından tasfiye edilmesini istiyor. Irak'a terör örgütleriyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

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Teröre geçit yok...

Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlarla terörist sayısı azalmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile iki ülkenin üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri, dün Ankara'da bir araya geldi.

TRT Haber'e göre görüşmede, iki ülke heyetlerinin terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

"Teröre karşı Irak'la iş birliği"

Diplomatik kaynaklardan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye olarak bölgesel bir stratejik iş birliği vizyonunu hayata geçirmek istiyoruz. Bölgemizin güvenliği, istikrarı ve refahı, bölge ülkelerinin ortak işbirliği projelerine imza atmasıyla ve müşterek sorunlara çözüm aramaya başlamasıyla mümkün olabilir. Irak, bu resmin en önemli parçalarından biri.

"Irak'la ekseriyetinde olumlu yönde bir ilerleme mevcut"

Irak’la ilişkilerimizin en kritik özelliği şu: Ülkelerin birinde herhangi bir alanda yaşanan bir gelişme diğer ülkeyi de doğrudan etkileyebiliyor.



Irak’la ortak gündemimizdeki konuların ekseriyetinde olumlu yönde bir ilerleme mevcut. Aynı zamanda iş birliğimizi artırmamız, derinleştirmemiz ve kurumsallaştırmamız gereken konular da var.

"Irak'a terör örgütleriyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazırız"

⁠Dünkü toplantımızda bu konuları kapsamlı şekilde masaya yatırdık ve bir yol haritası belirledik. Dışişleri Bakanlıklarının eş güdümünde bu yol haritası ilgili kurumlarımızla takip ve tatbik edilecek. ⁠İlk olarak, iki ülkeye de bela olan ve ilişkilerimizi yıpratan PKK sorununu ele aldık. Irak tarafı da egemenliklerine meydan okuyan bu terör örgütünün topraklarından tasfiye edilmesini istiyor. ⁠En fazla bölge halkına zarar veren, başka ülkelerin taşeronu haline dönüşmüş bu terör örgütüyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguladık.

Bölgedeki su meselesi ele alındı

Dünkü toplantıda ayrıca diğer bir ortak gündem maddemiz olan su meselesini ele aldık. İklim değişikliğinin en olumsuz şekilde etkilediği yerlerden biri bölgemiz. Tabiatıyla Irak da bu olgudan kayda değer şekilde etkileniyor. ⁠Özellikle kuraklığın artması karşısında bölge ülkeleri olarak suyu en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor.⁠ ⁠Esasen geçtiğimiz Ağustos ayında iki komite kuruldu ve bu komiteler süratle çalışmalarına başladı. Suyun paylaşımına ilişkin miktar belirlenmesi dönemi kapandı. Çünkü miktarı giderek azalan suyun ne düzeyde olacağını hiç kimse öngöremiyor. Irak tarafı da bu hususu teslim etti. Bundan sonra söz konusu komiteler aracılığıyla teknik ekiplerimizin sürekli temas halinde olmaları gerekiyor. Dün bu alanda da Irak tarafı ile mutabık kaldık.

Petrol sevkiyatı