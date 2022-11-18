Taksim'deki bombalı saldırının faili Ahlam Albashır'in, patlamanın ardından taksiyle Esenler'e gittiği ve Ahmet Jarkas'la buluşup Küçükçekmece'ye geçtikleri görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Taksim'de, 16.20 sularında korkunç bir patlama yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda; 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 kişi de yaralanmıştı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ve onu Esenler’de otomobil ile bekleyen Ahmet Jaskar isimli şahsın, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Jaskar ile Albashir’in araçla ilerlediği anlar

Soruşturma dosyasına konulan görüntülerde, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili Ahlam Albashır, patlamanın ardından taksiye binerek Esenler'e gitti.

Albashır yoldayken de 16.54'te onu kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas ise Kazım Karabekir Mahallesi'nde beklemeye başladı.

17.29'da Albashır'in bindiği taksi Esenler Çinçindere Caddesi'ne geldi. Albashır, burada taksiden indi ve Jarkas'ın yanına doğru yürümeye başladı.

İkili, 17.36'da buluştu ve Jarkas'ın aracının yanına doğru yürümeye başladı. İkili, 17.37'de Jarkas'a ait otomobile bindi.

Otomobil buradan Küçükçekmece'ye doğru yol almaya başladı. Jarkas idaresindeki araç 17.43'te Avrupa Otoyolu istikametine, 18.06'da da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Sokağa girdi.

Terörist Ahlam Albashir'in Esenler'den Küçükçekmece'ye gittiği anlar VİDEO























