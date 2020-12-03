Terörist cenazesine katılan CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu

Kayseri'de milletvekillerinin terörist cenazesine katılmasını doğru bulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, kendi milletvekillerinin de terörist cenazesine katıldığını unutmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti'yi ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

Bir gazeteci, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2015 yılında Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazesine katıldığı hatırlatılarak "Bu isimlerden birisi Başdanışmanınız, birisi de Genel Başkan Yardımcınız... Ne söylersiniz?" diye sordu.

"TERÖRİSTİN CENAZE TÖRENİNE KATILMASINI DOĞRU BULMAM"

Kemal Kılıçdaroğlu bu soruya şöyle yanıt verdi: "Hiçbir teröristin cenaze törenine arkadaşların katılmasını asla doğru bulmam, hiç kimsenin..Hiçbir milletvekilinin katılmasını doğru bulmam. Her zaman her yerde bunu söylerim. Terörist, insanlık suçu işler. Teröriste karşı bütün siyasi partilerin ortak tavır takınması gerektiğine inanırım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörü yok etmesi lazım. Teröre karşı verdiğimiz binlerce şehidimiz var.





"SİYASİ İKTİDARI DA UNUTMAMAK LAZIM"

Tabii şehitlerin parasına el koyan siyasi iktidarı da unutmamak lazım. 15 Temmuz şehitlerinin paralarına yine Beşiktaş'ta 47 şehidimizin parasına el koyan siyayi iktidarı da sizin sorgulamanız lazım. Bu soruyu da Sayın Erdoğan ile karşı karşıya geldiğinizde 'Ben, Kılıçdaroğlu şu soruyu Erdoğan'a sorar mısınız diye bana söyledi, ben onun adına bu soruyu size sormak zorundayım. Çünkü ben bağımsız bir gazeteciyim.. Bu soruyu da ona sormanızı arzu ederim."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekillerin terörist cenazesine katılmasının sorulması üzerine kelimeleri çevirerek konuyu AK Parti'ye getirmesi, Bir Başkadır dizisindeki "Lafı eviriyon çeviriyon.." repliğini akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu: Teröristin cenaze törenine arkadaşların katılmasını asla doğru bulmam VİDEO





TERÖRİST CENAZESİNE KATILAN CHP'Lİ VEKİLLER