Terörist kategorisinde ödül tarifesinde değişikliğe gidildi

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İçişleri Bakanlığı, terörden aranan ve renk kategorisinde yer alan teröristlere ilişkin ödül tarifesini değiştirdi.

Buna göre İçişleri Bakanlığı'nca 5 ayrı renk kategorisinde para ödülüyle aranan firari terör zanlılarıyla ilgili renk kategorisi 4’e düşürüldü.

Güncellenen yeni listeye göre daha önce 10 milyon lira olan kırmızı liste 20 milyona çıkarıldı.

TERÖRİST KATEGORİSİNDE ÖDÜL TARİFESİ DEĞİŞTİ

3 milyonluk mavi liste iptal edilerek bu kategoride aranan teröristler daha önce 1 milyon lira olan ve yeni güncellemeye göre 8 milyona çıkarılan turuncu listeye alındı.

2 milyonluk yeşil listede iptal edildi ve bu kategoride aranan teröristler de yeni oluşturulan ve 4 milyon lira para ödülü konulan Sarı renkli kategoriye dahil edildi.

500 bin liralık gri renkli kategoride aranan teröristler için ödül rakamı 2 milyona çıkarıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan habere göre şöyle denildi:

"05.11.2019 tarihli ve 30939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödül Yönetmeliği kapsamında üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 20.000.000 (yirmimilyon) TL'ye kadar ödül verilebilmesi ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının dört ayrı renk kategorisine göre aranması 11.09.2024 tarihli bakan onayı ile yürürlüğe girmiştir.

4 KATEGORİDE ÖDÜL TUTARLARI

Bu kapsamda; Kırmızı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 20.000.000 (yirmimilyon) TL'ye kadar,

Turuncu renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 8.000.000 (sekizmilyon) TL'ye kadar,

Sarı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 4.000.000 (dörtmilyon) TL'ye kadar,

Gri renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 2.000.000 (ikimilyon) TL'ye kadar ödül verilebilecektir."

PARA ÖDÜLÜ VERİLEBİLMESİ İÇİN ŞARTLAR

Öte yandan para ödülü verilebilmesi için suçun 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması, verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması, ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat amaçlı süreli veya süresiz bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması gerekiyor.

Verilen bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personel tarafından daha önceden elde edilmemiş olması isteniliyor.

Tanıklık sıfatı ile verilen bilgilere istinaden ödüllendirme yapılmıyor.

Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmıyor.