Terörist Mazlum Kobani: ABD bize Türkiye'nin saldırılarını bitirme sözü vermişti ABD'nin kendilerine Türkiye'nin operasyonlarını durdurma sözü verdiğini söyleyen Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, saldırılarından devam etmesinden yakındı. Ayrıca Kobani, Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesini de istedi.

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Türkiye'nin 12 vatan evladını toprağa verdiği hafta ABD'den skandal bir hareket geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), PKK'nın Suriye uzantısı SDG'ye silah eğitimi verdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı Orta Doğu gelişmelerini aktaran sosyal medya hesaplarından, verilen silah eğitimine dair fotoğraflar paylaşıldı.

Teröristlere verilen silah eğitiminin fotoğrafları paylaşıldı

Yaşananların ardından PKK/SDG elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Terörist Kobani, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarıyla ilgili Amerikalı yetkililerle temas halinde olduğunu açıkladı.

"ABD, Türkiye'nin saldırılarını sona erdirme sözü verdi"

Kobani, ABD'li yetkililerin kendisine Türkiye'nin saldırılarından endişe duyduklarını da söyledi.

Al-Monitor'den Amberin Zaman'a verdiği röportajda Kobani, şehitlerimizin ardından başlatılan hava harekatına dair ise, “ABD, Türkiye'nin saldırılarını sona erdirme sözü verdi, ancak sonuca bakıyoruz ve saldırılar devam ediyor.” diye konuştu.

Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye çağırdı

Ayrıca Mazlum Kobani, ABD'yi, Türkiye'ye yeni F-16 uçağı satışını engellemeye çağırdı.

Bu uçakların Suriye'nin kuzeyinde kullanılacağını belirten sözde YPG/PKK elebaşı, “Biden yönetimine ve Kongre'ye mesajımız; Türkiye'ye F-16 jetleri satmamalarıdır çünkü Türkiye bu jetleri sivil altyapıyı bombalamak için kullanıyor ve Suriye'nin kuzeydoğusunda sivilleri öldürüyor. (...) Bu uçakların halkımıza karşı kullanılmayacağına dair kesin garantiler verilmediği sürece, satışa karşı çıkmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.