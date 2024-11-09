Terörist Mazlum Kobani, Trump'ı tebrik etmek için reklam verdi

Haber Merkezi

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede "müttefik" olarak gördüğü terör örgütü PKK/SDG'ye yıllarca destek verdi.

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarıyla köşeye sıkışan SDG, her fırsatta ABD'de yardım istemeye devam etti.

Biden yönetiminde de ABD'yle olan ilişkisine devam eden SDG, şimdi de Donald Trump için bir tebrik mesajı yayınladı.

TRUMP'I TEBRİK ETTİ

Elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, yaptığı paylaşımda Trump'ı tebrik etti.

X platformu üzerinden mesajını paylaşan Mazlum Kobani, “Seçim zaferiniz için tebrikler Başkan Donald Trump. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmayı, işbirliğimizi güçlendirmeyi ve bölgeye istikrar kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ YAYIN ORGANINA REKLAM VERDİ

Ancak Mazlum Kobani'nin kutlama paylaşımı beklediği etkiyi yaratmadı.

Bunun üzerine Kobani, kutlamasını duyurmak için ABD'li yayın organı olan VOA Kurdi X hesabı üzerinden reklam verdi.