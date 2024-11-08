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İHA

İstanbul Çağlayan'da 6 Şubat tarihinde yaşanan terör saldırısında, İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç olay anında etkisiz hale getirilmişti.

Olay sonrası 1 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3'ü polis 6 kişi yaralandığı saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılanmasına başlandı.

7 YIL 6 AYDAN 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Sanıkların ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde, olay günü etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un ablası Nejla Birkoç'un ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nejla Birkoç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Ayrıca, sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Sanık Birkoç, duruşmada savunma yaptı.

Birkoç, olayla bir ilgisinin bulunmadığını belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken, sanık avukatı da müvekkilinin savunmasına katıldığını belirterek mahkemeden tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Nejla Birkoç'un yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.