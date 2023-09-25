Teröristin üzerindeki bellekten ortaya çıktı! 2 fotoğraftaki teröristlerin hepsi öldürüldü

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor...
Güvenlik güçleri yurt içi, sınır ve sınır ötesinde başarılı operasyonlara imza atıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışıyla süren operasyonlar başarıyla sürdürülüyor.
Son olarak yeni bir bilgiye ulaşıldı.
Belleğin izi sürüldü
Habertürk'ten Gazeteci Sırrıberk Arslan'ın aktarımına göre; geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta Mehmetçik'in öldürdüğü teröristin üzerinden flaş bellek çıktı.
Güvenlik güçleri, belleğin şifresini çözerek içerisindeki bilgilere ulaştı. Ortaya çıkan iki fotoğraf karesinin izi sürüldü.
Teröristler teşhis edildi
Bunun üzerine 2017’de nisan ve mayıs ayında Tunceli Ovacık kırsalına ait olan karedeki teröristlerin Sima Tanıma Sistemi (SİTAS) ile arşiv kayıtları araştırıldı.
Teslim olan teröristlerin teşhislerinden de isimler tek tek belirlendi.
25 teröristin tamamı etkisiz hale getirildi
Buna göre, bir dönem sözde Tunceli eyaleti olarak belirlenen ve Sivas, Erzincan, Bingöl, Elazığ illerinin bir bölümü ile Tunceli’den boşalan bölgede yer alan grup içindeki iki fotoğrafta yer alan 6’sı kadın 25 teröristin tamamının etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.
Yürütülen teknik çalışmalar sonucu fotoğraf karesindeki teröristlerden 4 erkek teröristin operasyonlarda sağ/yaralı yakalandığı belirlendi.
21 teröristin ise bu fotoğrafın çekilmesinin ardından geçen 6 yıllık süre içinde farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirildikleri belirlendi.
Fotoğrafta yer alan teröristlerin listesi
Rozerin Hebun (K) Rozerin Özer - Öldürüldü
Berçem Amigra (K) Yağmur Yücedağ - Öldürüldü
Baz Mordem (K) Önder Kaçar - Öldürüldü
Amed Navdar(K) Savcı Yıldız- Sağ yakalandı
Rojhat Diman (K) Adem Gürel - Öldürüldü
Hamza Karaz (K) Hasan Baylan - Öldürüldü
Rüstem (K) Celal Gök - Öldürüldü
Sarya Gever (K) Özlem Çiftçi - Öldürüldü
Bedran Bingöl (K) Sidar Karadağ- Öldürüldü
Agir Rojhat (K) Hasan Demir- Sağ yakalandı
Welat Sipan(K) Reşat Keşan - Öldürüldü
Zin Cizre (K) Hafize Özdemir - Öldürüldü
Kava Rus( K) Danial Dadaev - Öldürüldü
Sorej Civan(K) Barış Çoşkun - Öldürüldü
Sarya (K) Şehriban Tekmenuray - Öldürüldü
1-Alişer (K) Hüseyin Akçiçek - Öldürüldü
2-Azat Çünğüş (K) Gürbüz Topçu – Yaralı olarak yakalandı
3-Sidar (K) Mazlum Atar - Öldürüldü
4-Sefkan (K) Ferhat Ateş - Öldürüldü
5-Biryar Ararat (K) Devriş Adıgüzel - Öldürüldü
6-Şiyar Çale (K) Uğur Bulut - Öldürüldü
7-Yaşar Botan (K) Osman Manak - Öldürüldü
8-Rızgar Sapri (K) Abdülkerim Avras - Öldürüldü
9-Rezan Cudi (K) Cihan Salman – Sağ yakalandı
10-Munzur Dersim (K) Cihan Söylemez - Öldürüldü.
Yakalanan teröristin faaliyetleri
Fotoğrafta yer alan ve yaralı olarak yakalanan teröristlerden (2 numara) Azat Çüngüş kod adlı Gürbüz Topçu'nun, 30'dan fazla suç dosyası bulunduğu belirlendi.
Teröristin, 2012 yılında CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un 2012'de şehit edilmesi, Tunceli Cumhuriyet Mahallesi'nde 2016'da düzenlenen saldırılarda 2 polis memurunun şehit düşmesi Tunceli il merkezinde 2011'de halı sahada maç yapan polis memurlarına yönelik saldırıda komiser Cem Kerman ile öğretmen eşi Dilay Kerman'ın şehit edilmesi saldırılarını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Teröristin, halen 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 564 yıl 81 ay hapis ile cezaevinde olduğu tespit edildi.
Ödülle aranan terörist de karede
Fotoğrafta etkisiz hale getirilen bir başka teröristin ise MLKP Türkiye silahlı kanat sorumlusu Hüseyin Akçiçek ile İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle aranan PKK’lı terörist 'Zin Avesta' kod adlı Hafize Özdemir'in de bulunduğu ortaya çıktı.