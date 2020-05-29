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- Teröristler 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı
Teröristler 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Mabrouka kasabasında sivillere ait 10 binden fazla dönümlük tarım arazisine zarar verdi.
- İHA
- 29.05.2020 - 10:38
YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Resulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabasında, sivillere ait tarım arazilerini yaktı.
Yerel kaynaklar, teröristlerin 10 binden fazla dönüm tarım arazisini yaktığını açıkladı.
KÜLE DÖNDÜ
Ateşe verilen tarım arazilerinin küle döndüğü ifade edildi.