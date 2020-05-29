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    Teröristler 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı

    YPG/PKK'lı teröristler, Mabrouka kasabasında sivillere ait 10 binden fazla dönümlük tarım arazisine zarar verdi.
    • İHA
    • 29.05.2020 - 10:38
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    Teröristler 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı

    YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Resulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabasında, sivillere ait tarım arazilerini yaktı.

    Yerel kaynaklar, teröristlerin 10 binden fazla dönüm tarım arazisini yaktığını açıkladı.

    KÜLE DÖNDÜ

    Ateşe verilen tarım arazilerinin küle döndüğü ifade edildi.

    YPG/PKK 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı İZLE

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