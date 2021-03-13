Kandil'deki teröristler çocuğunu almak isteyen anneyi geri gönderirken, elindeki Yasin-i Şerif'e de tekme attığı ortaya çıktı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi 558’inci gününde de devam ediyor.

Hakkari'den Diyarbakır'a gelerek oğlu Emircan için nöbet tutan anne Nihal Çiftçi, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

"ELİMDEKİ YASİN-İ ŞERİF'İ TEKMELEDİLER"

Oğlunu bulmak için birçok kez terör kamplarına gittiğini anlatan anne Çiftçi, "Oğlum, 2012 yılında 9 yıl önce 14 yaşında lise birinci sınıf öğrencisiyken HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. Ben oğlumu aramak için yılda 8 kez Gare, Kandil ve diğer yerlere gittim ve hiç şekilde haber alamadım. Hiçbir şekilde iletişim kurmadım en son kendimle Kuran-ı Kerim götüreceğim ve kendilerine yemin ettireceğim oğlumu bana göstermeleri için bana, elimde bulunan Yasin- i Şerif’i sağ elimde uzattım onlara ve dedim ki; bu Kuran-ı’ın hatırına oğlumu bana bir kez gösterin baba dedi. Onlar elimdeki Kuran-ı tekmeledi. Tekme attığı için iki metre yolun altına fırladı. Bunun üzerine orada bulunan kişi ile tartıştım ve ona dedim ki; sen hangi hakla ve hangi sebeple Kuran-ı tekmelersin. Senin dinin imanın yok sen hangi dinden imandansın diye bir süre tartıştım. Hangi kitap da bir anneyi evladından ayırmak yazıyor. Onlara devlete kurban olun dedim ve Devlet oğlumu hapse koyarsa, bana her zaman görüşme izni verir ve siz nasıl insanlarınız dedim ” dedi.

Teröristler, evladını isteyen annenin uzattığı Yasin-i Şerif’e tekme attı VİDEO

"OĞLUMU ORAYA YAKIŞTIRAMIYORUM"

Teröristleri, ailelerin kandile gelip evlatlarını görecekleri yönde açıklamalar yaptıklarını belirten Anne Çiftçi, “Ben her yıl 8 kez gittim oraya neden o zaman bana evladımı göstermediler. Benim oğlum yaşıyor ve eğer sesimi duyuyor ise gelsin. Onu büyüten benim, onu doğuran benim ve çocuğumun orada hiçbir şekilde kalmasını istemiyorum. Ben oğlumu oraya yakıştırmıyorum” diye konuştu.