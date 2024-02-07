Teröristlere şehit demişti! TİP'li Doruk Ulaş Özdemir tutuklandı Çağlayan Adliyesi’nde terör örgütü DHKP-C’nin saldırısının ardından "Devrim şehitleri onurumuzdur" paylaşımı yaparak terör örgütü propagandası yapan TİP Çanakkale Milletvekili adayı Doruk Ulaş Özdemir tutuklandı.

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı.

Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hain saldırı sonucu 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 1 kişi şehit oldu.

Yaralıların durumu iyi

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganların DHKP/C üyesi olduğu belirlendi

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Skandal paylaşım

Hain saldırı sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çanakkale Milletvekili Adayı Doruk Ulaş Özdemir sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu.

Teröristlere methiyeler dizdi

Özdemir etkisiz hale getirilen teröristler için "Devrim şehitlerimiz onurumuzdur" ifadelerini kullandı.

Tepki yağdı hesabı gizledi

Alçak paylaşım büyük tepki toplarken, terörist sevici Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çanakkale Milletvekili Adayı Doruk Ulaş Özdemir sosyal medya hesabını gizliye aldı.

Gözaltına alındı

Paylaşımın ardından harekete geçen emniyet güçleri TİP'li Doruk Ulaş Özdemir'i gözaltına alındı.

Tutuklandı

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.