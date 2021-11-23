Teröristlerin korkulu rüyası: İHA, SİHA ve İKU

Jandarma ve emniyete ait insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarının tespitiyle 2021'de 147 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik "Terörü kaynağında yok etme" ve "Savunma değil taarruz" stratejileriyle başlatılan operasyonlar başarıyla sonuçlanıyor.

Bu kapsamda, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle yurt içindeki terörist sayısı 180'nin altına düştü.

Yürütülen operasyonlarda İHA, SİHA ile İKU'lar ise etkin şekilde kullanıldı.

İHA, SİHA VE İKU'NUN GÜCÜ: 11 AYDA 147 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İHA, SİHA ve İKU'lar bu yıl 40 bin 661 saat uçuş gerçekleştirdi.

İHA, SİHA ve İKU'lar, yaptıkları yer tespitiyle 2021'de bugüne kadar 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı. Bu teröristlerden 21'i SİHA ile vuruldu.

30 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Ayrıca İHA, SİHA ve İKU'lar tarafından örgüte ait 30 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.