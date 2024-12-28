Teröristlerin mağara, sığınak ve barınakları kullanılamaz hale getirildi

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Kahraman Mehmetçik, bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor.

Öyle ki birbiri ardına yapılan başarılı operasyonlarla terör örgütünün faaliyet gösterdiği alanlara da darbe indiriliyor.

BİR MAĞARA DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Son olarak ise kahraman Mehmetçik tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlenerek kullanılamaz hale getirildi.

"GÖZÜMÜZÜN DEĞMEDİĞİ, AYAĞAMIZIN BASMADI YER BIRAKILMAYACAK"

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak" ifadeleri yer aldı.