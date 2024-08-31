Terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 58 kişi ve kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

Haber Merkezi

Türkiye'de terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin ve kuruluşların mal varlıklarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI KİŞİ VE KURUMLARIN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 14 kişi ve 5 kuruluşun, MKP Terör Örgütü ile ilişkilendirilen 5 kişinin, ve FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı 20 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 1, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 18 tüzel kişi ve kuruluşun da mal varlığının dondurulması kararı alındı.

Bu karar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalandı.