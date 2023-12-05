Terörle mücadelede son durum! Bakan Yerlikaya'dan kritik açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonların detaylarını paylaştı. Yerlikaya verdiği detaylarda, "PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı" dedi.

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Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar ile terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor.

Yapılan operasyonlarla terör örgütlerini inlerinde enseleyen güvenlik güçleri, sınır güvenliği ve yurt içinde de vatandaşların rahatla uyuması için canla başla çalışıyor.

Terör örgütleri dahil olmak üzere birçok suç örgütüne yönelik yapılan operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşıyor.

Her sabah Twitter hesabı üzerinden yapılan operasyonlara dair detay veren Yerlikaya, bu defa Ankara'da bilgilendirme yaptı.

Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda kapsamında önemli veriler paylaşan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

PKK/KCK'ya darbe üzerine darbe vuruluyor!

180 günde, PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale getirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi. Son 180 günde, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı 1304'ü tutuklandı.

Türkiye'deki göçmen sayısı

Ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor. 3801 göçmen operasyonu yapıldı, 6108 kişi gözaltına alınırken bunların 2110'u tutuklandı. Operasyonlar sonucu 173 bin 550 düzensiz göçmen yakalandı. İkamet ihlalinde olan 184 bin 479 yabancı da ülkemizden ayrıldı.

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