Terörsüz Türkiye komisyonu 17'nci kez toplanıyor: Yol haritası belirlenecek

Türkiye yaklaşık 50 yıllık PKK terörünü bitirmek üzere...

Binlerce cana mal olan, milyarlarca lira kaynağı eriten bu beladan kurtulmak için 1 yıla yakın süredir tarihi adımlar atılıyor.

TBMM'de başlayan ve PKK terör örgütünün silah bırakarak kendini feshetmesi gibi tarihi bir dönemeci de geride bırakan süreçte Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda komisyon 17. toplantı bugün yapılacak.

Toplantıda Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın üyelere sunum yapacak.

Bu 3 isim 8 Ağustos’ta komisyona yaptıkları ilk sunumlarından bu yana geçen üç aylık sürede sahada yaşanan son gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

SİLAHLARIN BIRAKILMASI VE SURİYE'DEKİ ENTEGRASYON

SİLAHLARIN BIRAKILMASI VE SURİYE'DEKİ ENTEGRASYONMİT Başkanı Kalın, MİT’in ve TSK’nın kurduğu mekanizma ile şimdiye kadar kaç silah bırakıldığı, bırakılan silahların envanteri, imha edilen silahlar, örgüte ait yok edilen mağaralar, örgütün lojistik depoları ile ilgili görsellerle bir sunum yapacak.

Kalın, örgütün Suriye’deki kolunun Şam yönetimi ile yürüttüğü temasları, SDG’nin entegrasyonu sürecindeki gelişmeleri de aktaracak.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARIN SON DURUMU

Millî Savunma Bakanı Güler ise sınır ötesi operasyonlar ile bölgedeki diğer unsurlara yönelik yürütülen anti terör faaliyetlerindeki son duruma ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

PKK'NIN TERÖR VE TERÖR DIŞI FAALİYETLERİNDE SON DURUM

İçişleri Bakanı Yerlikaya da yurt içindeki terörle mücadele başta olmak üzere terör faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda gelinen nokta ile PKK’nın terör dışındaki faaliyet sahaları olan uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı şebekesine yönelik atılan adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

SUNUMA GÖRE HAZIRLANACAK RAPORDA YOL HARİTASI OLACAK

Üç ismin son durumla ilgili vereceği bilgilere göre komisyon raporunun çerçevesi şekillenecek.

Verilen bilgilere göre hazırlanacak raporda, silah bırakan PKK’lıların Türkiye’ye gelmesi halinde hukuki statülerinin ne olacağı, suça karışmış olanlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği, örgüt yöneticilerinin durumu konusunda önerilerin yer alması bekleniyor.