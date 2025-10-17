Terörsüz Türkiye komisyonu Diyarbakır'da: Çay içerken Demirtaş tartışması çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Bu kapsamda kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını sürdürürken bugün komisyon üyesi bir heyet ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'ı ziyaret etti.

Komisyon üyeleri, ilk olarak Dicle Üniversitesi'ni ziyaret etti.

KOMİSYON DİYARBAKIR'DA

Burada akademik yılın açılış törenine katılan heyet, üniversite yönetimi ve akademisyenlerle bir araya geldi.

İkinci durak ise Sur'daki tarihi Ulu Cami oldu.

Burada çay ikram edilen üyeler çaylarını yudumlarken kalabalıkta, Selahattin Demirtaş'a özgürlük tartışması çıktı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALI"

Kalabalıktan biri, Kurtulmuş ve üyelere "Bizim bu süreçte sizin samimiyetinize inanmamızı istiyor ve sürecin olumlu sonuçlanmasını istiyorsanız Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor." ifadeleriyle seslendi.

"YASİN BÖRÜ NE OLACAK?"

O sırada başka bir Diyarbakırlı ise "Peki Yasin Börü hadisesi ne olacak?" diyerek cevap verdi.

Çıkan tartışma, diğer Diyarbakırlılar tarafından sonlandırıldı.

O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.



