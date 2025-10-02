Terörsüz Türkiye Komisyonu TBMM'de toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13’üncü toplantısında, açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında, TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın hayırlı olmasını diledi ve milletin menfaatine önemli çalışmalar yapılmasını temenni etti.

KOMİSYONUN DEMOKRATİK ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

Komisyonun bugüne kadar demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir tavır sergilediğini vurgulayan Kurtulmuş, farklı görüşlerin tahammül içerisinde dinlenmesinin TBMM çalışmalarına örnek olmasını diledi. Sivil toplum kuruluşları, öğretim üyeleri ve uzmanların görüşlerini paylaştığı toplantıda, kısa sürede kapsamlı bir çerçeve raporu hazırlanarak Genel Kurul’a sunulması hedefleniyor.

SUMUD FİLOSU'NA İSRAİL SALDIRISI

Kurtulmuş, dün akşam İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılarına dikkat çekti. Uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalenin hukuka aykırı olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Filonun barışçıl bir sivil girişim olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, İsrail’in uluslararası alanda yalnızlaştığını, dünya genelinde protesto ve tepki gösterildiğini belirtti. Sumud Filosu’na destek veren tüm halklara ve devletlere teşekkür eden Kurtulmuş, gemilerin Gazze kıyılarına yaklaşmasının insanlık cephesi için bir başarı olduğunu kaydetti.

FİLİSTİN HALKINA DESTEK MESAJI

Kurtulmuş, olayın insanlık cephesinin lehine sonuçlanacağını ve dünya siyasetinin mazlum Filistin halkının lehine işleyeceğini belirtti. Sumud Filosu’na katılan aktivistlerin kendi ülkelerine döndüklerinde kahraman olarak karşılanacağını ifade etti. Ayrıca, Gazze’deki insani krizlerin sonlandırılmuluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından, hukuk alanındaki çalışmalarla öne çıkan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin görüşleri alınmaya başlandı.