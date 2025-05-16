Terörsüz Türkiye projesinin 5 aşaması

Haber Merkezi

Türkiye makus talihinden kurtuluyor...

Terörsüz Türkiye projesi adım adım hayata geçiyor.

50 yıllık terör belasından sonra PKK terör örgütü, kendisini feshettiğini ve silah bırakacağını açıkladı.

Şimdi silahların teslimi ve örgütün tasfiyesinin nasıl yapılacağı gündemde...

Süreç devam ederken ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Buna göre kaynaklar sürecin beş evreden oluştuğunu ve şu anda üçüncü evrenin içinde olunduğuna dikkat çekiyor.

5 AŞAMALI SÜREÇ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ

Güvenlik kaynaklarına göre; ilk evre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'taki "iç cepheyi güçlendirelim" çağrısıyla başladı, Bahçeli'nin TBMM'de DEM'lilerle ilk teması ve tarihi çağrısıyla son buldu.

Dem Parti'nin İmralı ziyaretleri, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı ise ikinci evreyi oluşturdu.

Kaynaklara göre ise şu anda üçüncü evre devrede.

İçinde bulunulan silah bırakma süreci üçüncü evre olarak tanımlanıyor.

SİLAHLAR NEREDE, NASIL BIRAKILACAK

Edinilen bilgiye göre, terör örgütünün silahları bırakması için Irak, İran, Suriye ve Türkiye sahasında o coğrafyanın yapısı ve lojistiğine göre farklı mekanizmalar oluşturulacak.

Dört ülkede 8-10 bin civarında terörist olduğu biliniyor.

Irak'ta , hükümetle yapılan görüşmeler çerçevesinde Kandil, Metina, Zap boşaltılacak, silahlar alınacak.

PKK'NIN SURİYE'DEKİ UZANTILARI

Suriye'de ise Şam rejimi ile YPG arasındaki 8 maddelik anlaşmanın hayata geçirilmesi isteniyor.

Teröristlerin silah bırakmaları ve Suriye ordusuna katılmaları bekleniyor.

Dikkatle yürütülen süreçte Şam yönetimiyle birlikte hareket edilecek.

İran'ın da bölgedeki bu tasfiye sürecini desteklemesinin önemli olduğu vurgulanıyor.

Türkiye’de ise 50-100 arasında PKK'lı terörist olduğu tahmin ediliyor.

Bunlar için TSK ile istihbarat birimleri koordineli bir şekilde çalışma yürütülecek.

PKK'NIN ÜST KADROSU NEREYE GİDECEK

30-50 kişi arasında değişen üst düzey kadro ise Irak’ta kalabilir ya da Avrupa’ya gidebilirler.

Genel beklenti Süleymaniye’de kalacakları yönünde.

Kaynaklar, kesin bir tarih vermemekle birlikte bu evrenin dört ayda tamamlanmasını öngörüyor.

Silah bırakma sürecinde sahadaki durumu MİT doğrulayacak . Cumhurbaşkanı'na rapor sunacak.

SİLAH BIRAKMAYLA EŞ ZAMANLI İNFAZ YASASI

Üçüncü evre olumlu şekilde sürerse eş zamanlı bazı adımlar atılabilir.

Hazırlıkları süren infaz yasası değişikliği bu aşamada önemli olacak.

Hasta ve yaşlı mahkumların cezaevinden çıkarılması, kayyum kararlarının istisnai bir duruma getirilmesi, Öcalan'ın avukatları, ailesi ve ziyaretçilerinin İmralı'ya gidebilmeleri üzerinde duruluyor.

DÖRDÜNCÜ EVRE YASAL DÜZENLEME

Ardından sürecin dördüncü evresine geçilmesi planlanıyor .

Bu demokratikleşme ve yasal düzenleme evresi.

Bu noktada Meclis rol alacağından siyasi partiler bir araya gelmesi üzerinde duruluyor.

SON EVRE: BÜTÜNLEŞME

Beşinci evre ise Sosyoloji ve psikoloji ile bütünleşme evresi olarak tanımlanıyor.

Kaynaklar, bu bölümün zor, uzun ve provokasyona açık olabileceği bu nedenle hassasiyetle takibi yapılacak bir evre olduğu değerlendirmesi yapıyor.