Türkiye tarihi bir gün yaşıyor...
1 Ekim 2024'te TBMM açılış oturumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına uzattığı el aylar sonra önemli bir kritik barajı yıkıyor...
Ekim'de Bahçeli'nin başlattığı, tarihi grup konuşmalarıyla yön verdiği, Cumhur İttifakı ve muhalefetin de genel hatlarıyla destek verdiği 'Terörsüz Türkiye' amacıyla çıkılan yolda bugün DEM Parti heyeti tarafından 3'üncü kez İmralı ziyaret ediliyor.
3'ÜNCÜ İMRALI GÖRÜŞMESİ
28 Aralık'ta Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in ilk ziyaretinden sonda bugün 3'üncü kez adaya giden 7 kişilik heyet PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşüyor.
7 kişilik heyet ziyaret sonrasında İstanbul'da saat 17.00'de İmralı'dan çıkacak sonucu basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracak.
PKK'YA 'SİLAH BIRAKIN ÇAĞRISI' BEKLENİYOR
Kamuoyunda ise çok güçlü bir 'PKK'ya silah bırakma, örgütü lağvetme çağrısı' beklentisi hakim.
Bu kapsamda tarihi çağrı için heyecan en yüksek seviyedeyken hazırlıklar da sürüyor.
DEM PARTİ SEÇMENİNİ MEYDANLARA ÇAĞIRDI
Türkiye'nin 40 yıllık en büyük sorununu teşkil eden terörden kurtulmasının ilk adımı olacak bu tarihi çağrı için DEM Parti dün akşam saatlerinden itibaren seçmenine çağrılar yapıyor.
DİYARBAKIR VE VAN'DA DEV EKRANLAR KURULUYOR
Başta Diyarbakır ve Van olmak üzere DEM seçmeninin yoğun olduğu doğu şehirlerinde meydanlara dev ekranlar kuruluyor.
DEM Parti, seçmenini saat 16.00 itibarıyla meydanlarda tarihi çağrıyı bu ekranlardan takip etmeye çağırıyor.
EMNİYET İZİNLERİ İPTAL ETTİ
Bu kapsamda ise geniş güvenlik önlemleri söz konusu.
Özellikle Diyarbakır'da emniyet önlemlerini artırdı. Bu tarihi ginde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına şehirdeki tüm izinler iptal edildi. 10 bin polis Diyarbakır genelinde görev yapıyor.
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