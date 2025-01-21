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AA & Ensonhaber

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu, 1 Aralık’ta Halep’in Tel Rıfat ilçesini terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden kurtardı. Operasyonun ardından, yıllar önce zorla yerinden edilen Tel Rıfatlı siviller, özlemle bekledikleri topraklarına geri dönmeye başladı.

HASARLI EVLER ONARILIYOR, HAYAT YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Yıllarca süren çatışmaların ve işgalin ağır izlerini taşıyan Tel Rıfat’ta, dönen ilçe sakinleri evlerini ve iş yerlerini onararak yaşamlarını yeniden inşa ediyor. Siviller, yıkılan camilerden tahrip edilen köylere kadar, ilçeyi eski düzenine kavuşturmak için umutla çalışıyor.

"ESKİ HAYATIMIZA DÖNECEĞİZ İNŞALLAH"

Tel Rıfatlı Muhammed Abdürrezak, yıllar sonra ilçesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. İlçedeki birçok yapının savaş nedeniyle büyük zarar gördüğünü vurgulayan Abdürrezak, şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden başlayacağız. Evlerimizi ve iş yerlerimizi tamir ediyoruz. Ailelerimizi de getirmeye başladık. İnşallah en kısa zamanda eski hayatımıza döneceğiz."

Kamplardan dönen birçok kişinin, evlerini onararak ilçeye yerleşmeye başladığını söyleyen Abdürrezak, güvenli bir ortamda oldukları için Allah’a şükrettiklerini ifade etti.

İŞ YERİNİ ALAN, ANCAK EVSİZ KALAN BİR HİKAYE

Başka bir ilçe sakini olan Muhammed Hasan Allitu, terör örgütünün ilçeye gelişiyle ailesiyle birlikte Azez’deki çadır kamplarına sığınmak zorunda kaldığını anlattı. Allitu, evinin Rus savaş uçakları tarafından bombalandığını, işlettiği benzin istasyonunun ise PKK/YPG tarafından ele geçirildiğini söyledi.

İlçenin özgürleştirilmesiyle benzin istasyonuna kavuştuğunu ancak evinin tamamen yıkıldığı için çadır kampta yaşamaya devam ettiğini belirten Allitu, şunları ekledi:

Tel Rıfat’a düzenli olarak gelerek evimi onarmaya çalışıyorum. İlçede terör örgütünün bıraktığı tüneller ve mayınlı alanlar var. Ancak bu zorluklara rağmen okullar tatil olduğunda yazın tamamen buraya yerleşmeyi planlıyoruz.

UMUT YENİDEN YEŞERİYOR

Tel Rıfat halkı, yıllar süren acıların ardından kendi topraklarında güvenli bir gelecek kurma umuduyla hareket ediyor. Operasyonun sağladığı huzur ortamı, ilçenin yeniden canlanması için bir dönüm noktası oldu. Herkesin ortak arzusu, bu topraklarda eski günlerin mutluluğunu ve huzurunu yeniden yaşamak.