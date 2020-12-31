Teselli ikramiyesi nedir, nasıl alınır? 2021 Teselli ikramiyesi ne kadar?

Teselli ikramiyesi nedir, nasıl alınır? 2021 Teselli ikramiyesi ne kadar?

Yılbaşına özel çekilen Milli Piyango büyük ikramiyesini tek bir numara ile kaçıranlara teselli ödülü veriliyor. 2021 yılı için belirlenen teselli ikramiyesi kaç lira, nasıl alınır, işte detaylar..

Yılbaşı gecelerinin en heyecanlı bekleyişi Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi saat 14.30 itibariyle başladı. 31 Aralık gecesi saat 23.00'te ise 100 milyonluk büyük ikramiye çekilişi gerçekleşecek.

Hayallerine kavuşma ümidiyle uğurlu numaraları bekleyen vatandaşlardan bazılarına teselli ikramiyesi ödenecek.

Milyonlarca vatandaş teselli ikramiyesi hakkında bilgilenmek istiyor. Peki teselli ikramiyesi ne demek? Teselli ikramiyesi ne kadar?

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra şanslı numaraların belli olması ile, büyük ikramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek ikramiyeye Teselli ikramiyesi denir.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

2021 yılbaşı özel çekilişi için belirlenen teselli ikramiyesi tam 100 bin TL olacak. Fakat çeyrek, yarım, tam bilete göre tutarlar değişiklik gösterecek.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Tam bilet; 100 bin TL,

Yarım bilet; 50 bin TL

Çeyrek bilet; 25 bin TL teselli ikramiyesi alacaklar.