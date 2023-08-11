Tesettürlü CHP'li başkandan yasaklanan alkollü festivale tepki CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Elif Nur Yamak, alkolün yasaklanmasının ardından iptal edilen Nilüfer Müzik Festivali ile ilgili açıklama yaptı. Yamak, “Yaşam tarzına müdahaleyi asla kabul etmiyoruz” dedi.

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ensonhaber.com

Bursa Valiliği'nin aldığı alkol yasağı kararı tartışılmaya devam ediyor.

CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 'Nilüfer Müzik Festivali'nde önceki yıllarda ortaya çıkan görüntülerin ardından bu yıl yeni bir karar alındı.

Valilik, festival kapsamında kamp yapılması ve alkol kullanımının yasak olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine belediye festivali iptal etti.

"Müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz"

Ardından gelen tepkilere CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Elif Nur Yamak da eklendi.

Yamak, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

Biz Bursalı gençler olarak beraber bir araya geldiğimizde her zaman bu festival için çok heyecan duymuşuzdur. Bu yılki festivale katılmak için de birçok arkadaşımla anlaştık ve gelip bu festivale eğlenmeyi düşünüyorduk. Biz gençler olarak birbirimizin hayat tarzına, yaşam tarzına saygılıyız bu konuda herhangi bir problem yaşamıyoruz ama maalesef makam sahibi bazı büyüklerimizin bu konuda çok büyük problemleri var. Bizim dert etmediğimiz şeyleri nedense onlar dert eder olmuşlar. Bu yapılan müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Ülkenin şu kaos ve kasvet dolu ortamında gençlerin eğlenip biraz olsun rahatlayabileceği zaten birkaç tane aktivite var. Bu festival de bunlardan biriydi.

"Gençlerin eğlenecek olması birilerini rahatsız etti"