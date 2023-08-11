Bursa Valiliği'nin aldığı alkol yasağı kararı tartışılmaya devam ediyor.
CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 'Nilüfer Müzik Festivali'nde önceki yıllarda ortaya çıkan görüntülerin ardından bu yıl yeni bir karar alındı.
Valilik, festival kapsamında kamp yapılması ve alkol kullanımının yasak olduğunu açıkladı.
Bunun üzerine belediye festivali iptal etti.
"Müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz"
Ardından gelen tepkilere CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Elif Nur Yamak da eklendi.
Yamak, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:
Biz Bursalı gençler olarak beraber bir araya geldiğimizde her zaman bu festival için çok heyecan duymuşuzdur. Bu yılki festivale katılmak için de birçok arkadaşımla anlaştık ve gelip bu festivale eğlenmeyi düşünüyorduk. Biz gençler olarak birbirimizin hayat tarzına, yaşam tarzına saygılıyız bu konuda herhangi bir problem yaşamıyoruz ama maalesef makam sahibi bazı büyüklerimizin bu konuda çok büyük problemleri var. Bizim dert etmediğimiz şeyleri nedense onlar dert eder olmuşlar. Bu yapılan müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Ülkenin şu kaos ve kasvet dolu ortamında gençlerin eğlenip biraz olsun rahatlayabileceği zaten birkaç tane aktivite var. Bu festival de bunlardan biriydi.
"Gençlerin eğlenecek olması birilerini rahatsız etti"
Bundan iki hafta önce Uludağ’da bir festival yapıldı buna bir engelleme olmamıştı. Ama niyeyse Nilüfer Belediyesi böyle bir festival yapmak isteyince gençlerin eğlenecek olması birilerini rahatsız etti. Gençlerin uygun fiyatlı belki eğlenecek olması birilerini rahatsız etti. Rahatsız olmaya devam etsinler. Biz gençler olarak eğlenmeye, gülmeye devam edeceğiz. Hala umudumuz var. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çok sevdiğim bir sözü var; ‘Maalesef Türkiye gençlerine kendisinden başka bir şeyle ilgilenme fırsatı vermiyor.’ Şurada belki 1-2 saatte olsa bir müzik dinleme fırsatı bize vermedi. Yaşam tarzına bu şekilde müdahaleyi asla kabul etmiyoruz.