TESK Başkanı'ndan kaçak sigara ve alkol uyarısı

Sigara ve alkole gelen fahiş zamları değerlendiren TESK Başkanı Palandöken, devletin bu zamlarla eldeki vergilerden de olacağını söyledi.

2022 yılıyla birlikte içki ve sigaranın ÖTV maktu tutarlarına yüzde 47,40 oranında zam yapıldı.

Bu zam ise sigaralarda paket başına 4 lira yansırken en ucuz sigara 21.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa sunuldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise sigara ve alkoldeki ÖTV artışının, kaçak sigara ve sahte alkole yönelimi artıracağını savundu.

VERGİ KAYBI FAZLA OLACAK

Alkol ve sigaradaki ÖTV artışının enflasyonun üzerinde olduğunu ve halkın alım gücünü zorlayacağını ifade eden Palandöken, zamlarla devletin eldeki vergiden de olabileceğini belirterek "Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir.

ALKOL VE SİGARADAN YILLIK 6 MİLYAR LİRA VERGİ KAYIP

Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Enflasyon üzerinde sigara ve alkole yapılan bu orantısız vergi artışından, hem esnaf hem vatandaş için hem de vergi kaybı yaşanmaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı var.” ifadelerini kullandı.