Teşkilat dizisi Aybüke Pusat'sız reytinglerde zirveye oturdu

Haber Merkezi

CHP Lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz haftaki skandal boykot çağrısının yankıları sürüyor.

Ülke genelindeki satın alımların durdurulması için yapılan boykot çağrısına sanat camiasından da destekler geldi.

O desteklerden en dikkat çekeni ise CHP'nin boykot listesinde olan TRT 1'in Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın yaptığı çağrı oldu.

AYLIK 2 MİLYON LİRA ÜCRET

Bölüm başına 500 bin, aylık ise 2 milyon lira diziden ücret alan Aybüke Pusat, çalıştığı kuruma ihanet ederek Özgür Özel'in çağrısıyla sosyal medya hesabından boykot paylaşımı yaptı.

Paylaşım sonrası ise Pusat, dizi kadrosundan çıkarılarak TRT ile yolları ayrıldı.

Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasıyla dizinin akıbeti ise merak konusu olmuştu...

REYİNGLERDE ZİRVEDE

Olayların ardından dün akşam ilk kez ekranlara gelen Teşkilat dizisinin reytingleri yükseldi.

Teşkilat dizisi, 3 hedef kitle reytinglerinde zirvede yer alarak birinci oldu.

Reytinglerde en dikkat çekici durum ise bir önceki bölüme göre izlenmelerde yüzde 18'e varan artışı yaşanması...