TESK'ten gıda fiyatları ucuzlayacak açıklaması

Gıdada fahiş fiyata cezalı denetimler sonrası Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı, fiyatların düşeceğini belirterek stok yapmayın uyarısında bulundu.

Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artış kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu.

Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok temel gıda ürününde fahiş fiyat artışları olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıda fiyatlarındaki artışa bir çözüm bulunması için verdiği talimat sonrası kurumlar harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fiyatlardaki fahiş fiyat sorununu çözeceğiz." açıklamasından sonra tedbirler alınmaya başlandı.

İNDİRİMLER YAVAŞ YAVAŞ YANSIMAYA BAŞLADI

Fahiş zamlara karşı alınan tedbirler kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri ve kestiği cezalarla, ilk etapta yüzde 5-10 arası indirimler raf fiyatlarına yansımaya başladı.

Denetimler sonrası en son 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesilmişti. Gıda Komitesi, ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmeleri öngörebilmek için veri tabanlı çalışmalara daha çok ağırlık verilecek. Böylece tarım ürünleri ve gıda piyasalarındaki gelişmeler anlık takip edilecek.

ESNAF KONFEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Cezai müeyyide ağırlaştırılarak devrede kalacak. Vatandaş daha ucuza alacak. Pahalı fiyatlarla evde stok yapmayın” ifadelerini kullanarak şu değerlendirmelerde bulundu;

DAHA DA DÜŞECEK

“Artık zamanında ve doğru adımlar atılıyor. Cezai müeyyide ağırlaştırılarak devrede kalacak. Tarla ve aracı maliyetlerinin de düşmesiyle istikrar sağlanacak. Böylece vatandaş daha ucuza alacak. Önümüzdeki günlerde talebe göre fiyatların biraz daha düşebileceğini tahmin ediyorum.

STOK YAPMAYIN

Halkımızın evde stok yapmasına, paniğe lüzum yok. Arz talep dengesinin ayarlanmasıyla fiyatlar makul seviyeye inecek. Biz de TOBB, MÜSİAD ve TÜSİAD ile sektörel bazda fiyat artışlarının kontrole alınması için etkin çalışma yapacağız. Zamların nereden kaynaklandığını bulacağız. Vatandaşın ezilmesinin önüne geçecek tedbirleri sunacağız”