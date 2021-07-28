Teslim olan PKK’lının itirafları: Hamile kadınlar kürtaja zorlandı

PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Selman Arslan, örgüt içinde küçük yaştaki kızlara cinsel istismarda bulunulduğunu, hamile kalan kadınlara zorla kürtaj uygulandığını anlattı.

Terör örgütü PKK, yapılan operasyonların ardından mağaradan çıkamaz oldu.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ve ikna çalışmaları, örgütteki çözülmeleri hızlandırdı.

Çekdar kod adlı örgüt üyesi Selman Arslan, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin güvenlik güçlerine yaptığı itiraflar, örgütün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Terör örgütü üyesi Selman Arslan, itiraflarında PKK’nın kadın yapılanması ‘YJA Star’ Sözde Askeri Konsey Üyesi Çiçek Dideri adlı teröristin kendisinden küçük yaşta bir teröristle ilişki yaşadığını ve hamile kaldığını, Suriye’de bulunan Hebat Hastanesi’nde kürtaja zorlandığı belirtirken, yaşanan olayın örgüt üyelerinden gizlenmesi için operasyonun gece yarısı yapıldığını söyledi.

BEBEKLER ZORLA ALINIYOR

Kadın teröristin kısa bir süre sonra Kuzey Irak’a gönderildiğini belirten Arslan, terörist kadınların doğumdan hemen sonra bebeklerinin ellerinden zorla alındığını ifade etti.

Bu bebeklerin Mahmur Kampı’nda kalan terör örgütü üyesi ailelere verildiğini, örgüt ideolojisiyle büyütüldüğünü vurguladı.

ÇOCUKLAR KADROLARA KATILIYOR

Çekdar kod adlı terörist, bu çocukların belirli bir yaşa geldikten sonra silah kullanmak, bomba yapmak gibi eğitimler aldığını ve terör örgütü üyesi olarak kadrolara katıldığını da ifadelerine ekledi.

Arslan, bu tür olayların birçok teröristi örgütten kaçmaya yönelttiğini belirtti.

Kendisinin de birçok kez bu olaylara şahit olduğunu ifade eden Arslan, örgütten duyduğu rahatsızlık nedeni ile kaçtığını söyledi.

ÖLEN TERÖRİSTLERİN AİLELERİNE CİNSEL İSTİSMAR

Suriye’deki çatışmalarda ölen teröristlerin ailelerine yönelik dahi cinsel istismarda bulunulduğunu belirten Arslan, tüm bu olayların yöneticiler tarafından bilindiğini fakat kimsenin bir şey yapmadığını kaydetti.