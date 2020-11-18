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    Teslim olan terörist, kaçırılmasını sağlayanların isimlerini verdi: 5 gözaltı

    Diyarbakır'da beş yıl önce dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi doğrultusunda, kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 18.11.2020 - 12:34
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 13:13
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    Teslim olan terörist, kaçırılmasını sağlayanların isimlerini verdi: 5 gözaltı

    14 yaşındayken dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olarak HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesine kavuşan örgüt mensubu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

    Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya katılım aşamasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada örgüt mensubunun ifadesi doğrultusunda bazı adreslere operasyon yapıldı.

    KAÇIRMAYA ARACILIK EDEN 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda teslim olan örgüt mensubunun kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle L.K, S.K, S.K, Ö.K. ve M.K. yakalandı. Adreslerinde yapılan aramada ise 4 cep telefonu, 4 simkart, flash bellek, dizüstü bilgisayar, mikro SD kart ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Teslim olan terörist, kaçırılmasını sağlayanların isimlerini verdi: 5 gözaltı #1

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