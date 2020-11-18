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    Teşmil etmek ne demek? TDK Teşmil kelimesinin anlamı nedir?

    Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaparken kullandığı Teşmil kelimesi merak edilen kelimeler arasına girdi. Teşmil etmek nedir, teşmil ne demek..
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 10:29
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    Teşmil etmek ne demek? TDK Teşmil kelimesinin anlamı nedir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerini açıklarken dile getirdiği Teşmil etmek ifadesinin anlamı, arama motorlarında aranmaya başladı. Teşmil kelimesini ilk kez duyanlar, teşmil ne demek, teşmil etmek anlamı nedir gibi soruları merak ediyor.

    TEŞMİL ETMEK NE DEMEK?

    TDK sözlüğünde yer alan bilgiye göre teşmil; “kapsamına alma, genişletme, yayma” anlamına geliyor. “65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek" cümlesinde geçen teşmil: alınan kararın 20 yaş altı kişileri de kapsadığı anlamına gelmektedir.

    Teşmil etmek ne demek? TDK Teşmil kelimesinin anlamı nedir? #1

    TDK TEŞMİL KELİME ANLAMI

    Teşmil kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Teşmil kelimesi Arapça kökenlidir.

    Teşmil kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

    - Kapsamına alma, genişletme, yayma

     

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