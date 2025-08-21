Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), karşılıksız burs desteğine her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim öğretim yılında da gerçekleştirecek.

Yükseköğrenim öğrencileri için sağlanan burs desteği üniversitelerin açılış tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı.

Üniversite öğrencileri tarafından merakla beklenen TEV burs başvuru tarihleri vakıf tarafından yapılan duyuru sonrasında netleşti. Peki, TEV eğitim (yükseköğrenim) burs başvuruları başladı mı? TEV eğitim burs başvuruları ne zaman?

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl TEV'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada, 2024-2025 öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları 16 Eylül-11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmaya başlamıştı.

Bu yıl ise TEV bursları 15 Eylül-9 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.

2025 TEV BURSU NE KADAR?

TEV Üniversite (Eğitim) bursu bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 5800 lira olarak yatırılacak.