Esenler Belediye Başkanı Göksu, son dönemde sıkça yaşanan İETT arızalarının, İBB tarafından 14 bakım ihalesinin liyakatsiz bir firmaya verildiği için yaşandığını söyledi.

İstanbul için sıradan bir tablo haline gelen yolda kalmış İETT otobüsü görüntüleri konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu açıklamalarda bulundu.

CNN TÜRK Masası'nda programında Semiha Şahin'in konuğu olan Göksu, arızaların bakımsızlıktan kaynaklandığını belirtti.

Otobüslerdeki bakımsızlığın nedeni olarak da İBB'nin bakım ihalelerini liyakatsiz bir firmaya vermesine bağladı.

Tevfik Göksu: 14 İBB otobüs bakım ihalesini tek firma aldı VİDEO

"1,5 YILDA TÜM BAKIM İHALELERİNİ 1 FİRMA ALDI"

Göksu, 1,5 yıl içinde yeni ortaya çıkan bir firmaya 14 ihale verildiğini söyledi.

Göksu, "Sen ne söylersen söyle sokakta araç kalıyor mu kalıyor. Burada manzara bu. Araçların arasına bir karabatak girmiş. Bizim dönemimizde İETT otobüslerinin tamiri her garaj farklı şekilde ihale ediliyormuş. Her aracın bir ömrü vardır. İBB bakım ihalesi yapıyor, bugüne kadar hiç olmayan bütün ihaleleri bir firma alıyor. 14 ihalenin 7 tanesini davetiye ile alıyor 7 tanesini de açık ihale olarak alıyor. 1 firma yaklaşık İETT’den 2 katrilyonluk ihale alıyor eski para ile. İBB’de yan sanayi siyaseti devreye girmiş. İETT tam bir arpalığa dönüşmüş." ifadelerini kullandı.