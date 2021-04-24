Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB AK Parti döneminde, CHP'nin meclise gelen dosyaların yüzde 29'unu engellendiğini, buna karşılık CHP döneminde ise bu oranın yüzde 2 olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı.

Göksu, gazeteciler Nihal Bengisu Karaca, Hasan Öztürk ve Gökhan Hacir'in sorularını yanıtladı.

Göksu, İstanbul özelinde birçok konuda açıklamalarda bulunurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta AK Parti tarafından belediye meclisinde engellendikleri yönündeki iddialarına da grafiklerle yanıt verdi.

Tevfik Göksu, İBB projeleri engelleniyor diyen İmamoğlu'na yanıt verdi VİDEO

"YÜZDE 29'UNA HAYIR DEDİLER"

Göksu, AK Parti döneminde meclise gelen dosyaların yüzde 29'una CHP tarafından hayır dendiğini, buna karşılık ise CHP döneminde AK Parti'nin meclise gelen dosyaların sadece yüzde 2'sine hayır denildiğini vurguladı.



Göksu, "2016, 2017, 2018'de AK Parti döneminde meclise gelen dosya sayısı 6 bin 504. CHP bu gelen dosyaların 1871'ine hayır demiş. Yüzde 29'una hayır demiş.

2019-2020 CHP dönemi. 2 bin 179 dosya gelmiş. Kaçına hayır demişiz? Biz sadece 60'ına hayır demişiz. Yüzde 2'sine. Parkı imara açmak istemişler 'hayır' demişiz. Bu 60 dosyanın en az yüzde 50'si 'hayır' dediğimiz değil geri iade ettiğimiz dosyalardır." dedi.



