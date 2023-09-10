Tevfik Göksu, İBB'nin ulaşım zammını öğrencilere uygulamasına tepki gösterdi Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Nisan 2022’de İBB AK Parti Grubu olarak "İETT’ye yapılan %40 zammın öğrencilere uygulanmaması, İETT’nin kaybının da İBB tarafından sübvanse edilmesi" teklifimizi aradan geçen bir buçuk yıla rağmen uygulanmadığını söyledi.

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İstanbul'un çilelerinden birisi de ulaşım...

2019 yılında ucuz ve konforlu bir ulaşım vaadinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen sürede bu sözünü unuttu.

Ulaşım ise zamlarından ardından vatandaşı zorlar hale geldi.

Tevfik Göksu gençlerle buluştu

İBB AK Parti Grup Başkanvekili, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenlerli gençlerle buluştu.

"Yeni Bir" programında ilk kez AK Parti’ye üye olan gençlerle bir araya gelen Göksu, gençlerin sorularını cevapladı.

Programda AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan ve Gençlik Kolları Başkanı Samet Eren de gençlerin sorularını yanıtladı.

İBB'nin kararı uygulamadığını belirtti

Bir gencin "İBB Meclisinde gençler için neler yaptığınız?" Sorusuna cevap veren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Nisan 2022’de İBB AK Parti Grubu olarak "İETT’ye yapılan %40 zammın öğrencilere uygulanmaması, İETT’nin kaybının da İBB tarafından sübvanse edilmesi" teklifimizi meclisten geçirdiklerini, kararın CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin Hayır oyuna rağmen geçtiğini ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek meclise geri gönderildiğini açıkladı.

"Milletin seçtiği meclis üyelerinin kararını uygulamayan kendisi"

İkinci seferde ısrar karar olarak tekrar meclisten geçirdiklerini anlatan Göksu "İBB Başkanı kararı uygulamadı. Süreç mahkemeye taşındı. Hani İBB Başkanı engelleniyoruz diyor ya. Asıl engel kendisi. Milletin seçtiği meclis üyelerinin kararını uygulamayan kendisi." dedi.

Mahkeme süreci devam ediyor

Nisan 2022’de İBB AK Parti Grubunun İBB Meclisi’ne sunduğu "İETT’ye yapılan %40 zammın öğrencilere uygulanmaması, İETT’nin kaybının da İBB tarafından sübvanse edilmesi" teklifi İBB Başkanı İmamoğlu tarafından henüz uygulanmadı.

Öğrenciler bu kararın uygulanmasını beklerken, süreç mahkemede devam ediyor.