İBB Meclisi'nin 2021 yılındaki ilk oturumu gergin başladı. Açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya tepki gösteren CHP'li üyeler oturumu terk etti.

2021 yılının ilk İBB Meclisi oturumu Yenikapı Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

Yeni yılın ilk oturumunda AK Parti Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yaptığı konuşmaya CHP'li belediye meclis üyeleri tepki gösterdi.

GÖKSÜ, ŞEBİ-İ ARUS TÖRENLERİNİ HATIRLATTI, TARTIŞMA ÇIKTI

Göksu, İBB'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Türkçe ezan okunması ile ilgili tartışmaya değindi ve ‘CHP zihniyetinin yine hortladığını’ söyledi.

Göksu “Ezan sesi, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor? Bu millete gerçek yüzünüzü gösterin, bu millete takiyye yapmayın” dedi.

CHP'Lİ ÜYELER OTURUMU TERK ETTİ

CHP'li belediye meclis üyeleri de, Tevfik Göksu'nun bu sözleri üzerine kürsüye yürüdü.

Toplantıyı sabote eden CHP'li belediye meclis üyeleri, Göksu'nun açıklamalarının ardından oturumu konuşma sona erene kadar terk etti.

Tevfik Göksu konuştu, CHP'li üyeler belediye meclisi oturumunu terk etti VİDEO