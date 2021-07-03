Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB yönetiminin aksine AK Parti olarak LGBT'ye destek vermediklerini ve LGBT'nin toplumun ahlakını bozduğunu söyledi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Haber Global'de Buket Aydın ile Koltuk programının konuğu oldu.

Aydın, gündemdeki konular ve İstanbul özelindeki soruları yanıtlayan Göksu'ya, Ekrem İmamoğlu'nun LGBT'ye destek verdiğini hatırlatarak, AK Parti'nin destek verip vermediğini sordu.

Tevfik Göksu: LGBT toplumun ahlakını bozuyor VİDEO

"LGBT TOPLUMUN AHLAKINI BOZUYOR"

LGBT'nin toplumun ahlakını bozduğunu ifade eden Göksu, hiçbir zaman destek vermediklerini ve vermeyeceklerini söyledi.

Göksu, "LGBT'ye destek vermedik vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Çünkü bu toplumu cinsiyetsizleştirmek toplumun menrfaatine değil. Toplumun ahlakına ve aile yapısına zarar verilmesine asla izin vermeyeceğiz. LGBT toplumun ahlakını bozuyor. Toplumu cinsiyetsizleştirmeye çalışıyorlar. Biz tolumu cinsiyetsizleştirmeye çalışan bir projeye asla sıcak bakmayız. Olmaması için de elimizden geleni yaparız.





"ASLA SAYGI DUYMAM"

Bununla alakalı kurulmak istenen bütün müdürlükleri reddettik, reddetmeye devam edeceğiz. Onların kendi tercihidir beni ilgilendirmez ama benim ona saygı duymak gibi bir zorunluluğum yok, asla saygı duymam." ifadelerini kullandı.