Avrupa'nın en genç filosuna sahip olan İETT filosunun eski olduğu gerekçesiyle arızalandığını savunan İBB yönetimini eleştiren Tevfik Göksu, İBB'nin sitesindeki haberlerle tutarsızlığı ortaya çıkardı.

Son dönemlerde artan İETT arızaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde de gündeme geldi.

Eylül ayı oturumu için toplanan Meclis üyeleri, İstanbul'daki en büyük sorunlardan biri haline gelen ulaşıma da değindi.

Kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, arızalı İETT araçlarına ilişkin İBB yönetimi tarafından yapılan açıklamaların tutarsızlığını aktardı.

İBB'NİN TUTARSIZLIĞINI BELGELERLE AKTARDI

İBB'nin internet sitesinde Avrupa'nın en genç filosunu almakla övünen haberlerin hala durduğunun altını çizen Göksu, son zamanlarda artan ulaşım arızalarının nedeni olarak gösterilen 'filonun eski olması' iddialarının tutarsızlığını ele aldı.

Tevfik Göksu'dan İETT eleştirisi: Avrupa'nın en genç filosunu alıp, yolda tökezlettiniz VİDEO



SESSİZLİĞİN 'AJANS YALANI' BEKLENMESİNDEN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEDİ

İBB'de uzun süre arızalara sessiz kalındığına da dikkat çeken Göksu, Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu ve ekibinin ajanstan destek aldığını iddia etti.

Göksu, ajansın yönlendirmesiyle 'filo eski' iddiasınının ortaya atıldığını savunarak, "Şu bir ay içerisinde sadece birkaç tane resim. İstanbul'un manzarası. Hani her şeyin çok güzel olacak ya. Arabayı itiyorsun, yolda otobüsler kalmış. Bu aslında CHP'nin hali... İstanul Büyükşehir'in lşu andaki hali.





"AJANS, 'FİLOMUZ ESKİ DE' DEDİ"

Bu araçlar yolda kalırken önce Büyükşehir Başkanı sessiz kaldı. Cevap veremedi. Çünkün ajansın üretmesi gereken yalan slogan vardı onu aradılar. Uzun zaman bekledikten sonra ajans ona dedi ki başkan şöyle bir açıklama yap; 'Bizim filomuz eski' de. 'Filomuz eski olduğu için yolda kalıyor.' de.

"AVRUPA'NIN EN GENÇ FİLOSUNU YOLDA TÖKEZLETTİNİZ"

Başkan da dedi ki evet araçlar yolda kalıyor ama bizim araçlarımız eski. Başkan bizim araçlarımız eski diye açıklam yaptı değil mi? Peki başkanın yönettiği İEETT'nin internet sitesindeki mukayesede ne diyor? Avrupa'nın en genç filosu bizde diyor. Buyrun:

New York: 9.2

Tokyo: 11.8

Berlin: 7

Paris: 8

Roma: 13

İstanbul: 5.8

Avrupa'nın en genç filıosunu alıp, yolda ökezletmişsiniz be..." ifadelerini kullandı.