Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na tepki: Referans göstereceğiniz bir projeniz yok Katıldığı teelvizyon programında İstanbul'un sorunlarını değerlendiren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, geçen 4,5 yıl boyunca Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'la ilgili hiçbir projeyi referans gösteremediğini kaydetti.

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ensonhaber.com

CHP'nin 14 ve 28 Mayıs'ta düzenlenen iki turlu seçimde aldığı yenilgi, parti içinde taşyları yerinden oynatmıştı.

CHP’deki değişim fırtınası başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağının sinyalini verdi.

İmamoğlu geri adım attı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin baskısıyla İmamoğlu, geri adım atarak 2024 yerel seçimlerinde yeniden İBB başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumasıyla tekrar İBB'ye aday olduğunu duyuran İmamoğlu'nun 4,5 yıl boyunca yaptığı icraatlar ise vatandaşın gündeminde.

Vatandaşın çilesi arttı

Özellikle ulaşım konusunda türülü türlü vaatler veren İmamoğlu geçen süre boyunca zamlar dışında ulaşıma yönelik tek bir proje geliştirebilmiş değil.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların günden güne artan çilesi ise işin çabası oldu.

Tevfik Göksu, İstanbul'un gündemini değerlendirdi

Haber Global’de Çağlar Cilara ile Madde Madde Gündem programına canlı yayın konuğu olan İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanının görev süresi üzerinden 4,5 yılın geçtiğini, Ekrem İmamoğlu’nun bu süreçte kendine İstanbul’la ilgili hiçbir projeyi referans göstermediğini söyledi.

"Kendinize referans göstereceğiniz bir projeyi gösteremiyorsunuz"

Dikkat çekici açıklamalarda bulunan Tevfik Göksü şunları kaydetti:

Kendisine İstanbul’u referans gösteremiyor. Bu çok acı ve trajik bir durum. Ben İstanbul’a mühürlüyüm dedi ancak İstanbul ona mühürlü değil. 4,5 yıl geçen sürede kendinize referans göstereceğiniz bir projeyi gösteremiyorsunuz. Neyi gösteriyorsunuz? Siyasi kutuplaşmayı.

"Ekrem İmamoğlu'nun sunduğu tek şey siyasi kutuplaşma"