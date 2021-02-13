Tevfik Göksu'dan, Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı

Siyasiler, eski İBB Başkanı Topbaş'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajları yayınladı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından Topbaş için başsağlığı mesajı yayınladı.

"KADİR AĞABEYİMİZ..."

Göksu, mesajında "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah, mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Topbaş ile fotoğrafına yer verdiği paylaşımına şu notu düştü:

"Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim."

MANSUR YAVAŞ'IN MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş’ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımdayken hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.