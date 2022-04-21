Tevfik Özlü: Grip olan maske takmalı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronadan ders çıkarılması gerektiğini ve grip olanların kendilerini izole edip maske takmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye, yüksek aşılama oranları ve aldığı tedbirlerle koronavirüs salgınında toplumsal bağışıklık konusunda önemli bir eşiği geçti.

Son dönemde vaka sayıları 5 bin seviyelerinde seyrederken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DHA’ya konuşan Özlü, yaşanan pandemiden ders alınması gerektiğini söyledi.

"Pandemiden ders çıkarılmalı"

Prof. Dr. Özlü, “Pandemi büyük ölçüde önemini yitirdi. Toplumsal bir tehdit olmaktan çıktı gibi görünüyor. Umarım, bu süreç devam eder ve tümüyle hayatımızdan çıkar yani gündemden büyük oranda düştü. Herkes hayatına geri döndü öyle gözüküyor.

Şimdi tabii burada konuşulması gereken önemli bir husus daha var. O da bu pandemiden bizim neleri ders aldığımız çünkü sadece pandemi ile sınırlı kalmaksızın bundan sonraki yaşantınızda da solunum yolu enfeksiyonu bulgularına sahip olan insanların hepimizin zaman zaman böyle hastalıkları oluyor.

"Grip olanlar kendilerini izole etmeli"

Korana olabilir veya başka grip olabilir fark etmez; öksüren, hapşıran, burnu akan, ateşi olan yani solunumsal bir enfeksiyon bulgusu taşıyan kişilerin mutlaka kendilerini bir hafta evde izole etmelerini ve sosyal alanlara kalabalıklara karışmamalarını eğer girmeleri gerekiyorsa da maskelerini takmalarını tavsiye ediyorum.

Bu tabi toplumsal duyarlılık açısından sosyal sorumluluk açısından önemli.” dedi.

"Uzak Doğu ülkelerinde maske alışkanlığı vardı"

Hastalıkların salgınlara dönüşmemesi için maske kullanımının önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Uzak Doğu ülkelerinde pandemiden önce de bu davranış modeli vardı. Bundan sonra bizde de devam etse iyi olur. Hasta kişilerde maske kullanımı önemli çünkü sonuç itibarıyla ağır hastalığa neden olmasa bile bu tür bir bulaş kişinin hayatında 3 veya 5 günün çalınmasına neden oluyor.

"Hasta olanlar maske takmaya devam etmeli"

Sizden bir başkasına geçiyor, okuluna gidemiyor, işine gidemiyor, işte hastalanıyor rahatsız oluyor, hayat kalitesi bozuluyor, hastalık yayılıyor.

Oysa hastalandığımızda dikkat edersek bu zinciri kesmiş oluyoruz. Onun için maske kullanımının hasta kişilerde, hastalık döneminde semptomların devam ettiği dönemde, devam etmesi gerektiğini bunun pandemiden alınan bir ders olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.