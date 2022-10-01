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    Tezcan Karakuş Candan: Devletin değil Mustafa Kemal’in memuruyum

    Tezcan Karakuş Candan: Devletin değil Mustafa Kemal’in memuruyum

    Çankaya Belediyesi'ndeki memuriyet görevine son verilen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kendisini savundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 12:48
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    CHP'li Çankaya Belediyesi’nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında, “işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı” gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, “memurluktan atılması” için soruşturma başlatılmıştı.

    Soruşturma kapsamında Tezcan'ın, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı.

    7 yılda 60 gün işe gitti: Memuriyetten çıkarıldı

    Bugün İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) savunma yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı.

    Candan'ın memuriyetten çıkartılma kararı resmen tebliğ edildi.

    Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren, Mustafa Kemal’in memuruyum

    "Bugünden itibaren Mustafa Kemal’in memuruyum"

    Candan CHP'li Çankaya Belediyesi'nin önünde yaptığı açıklamada, “Bu hukuksuz karardan sonra yargı sürecimiz başlayacak. Bu ülkenin Cumhuriyet değerlerinin rantçılara kalmadığını bir kez daha göstereceğiz. Bugünden itibaren devlet memuru değilim. Bugünden itibaren, yeminini ettiğim Mustafa Kemal’in memuruyum” dedi.

    Tezcan Karakuş Candan: Devletin değil Mustafa Kemal’in memuruyum #1

    Tezcan Karakuş Candan: Devletin değil Mustafa Kemal’in memuruyum #2

    Tezcan Karakuş Candan: Devletin değil Mustafa Kemal’in memuruyum #3


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