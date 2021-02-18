Tezer Özlü ölüm yıl dönümünde anılıyor.. Tezer Özlü kimdir? Tezer Özlü ne zaman ve neden öldü?

Tezer Özlü ölüm yıl dönümünde anılıyor.. Tezer Özlü kimdir? Tezer Özlü ne zaman ve neden öldü?

Türk Edebiyatının gamlı prensesi olarak bilinen Tezer Özlü, 36. ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Peki Tezer Özlü kimdir, ne zmaan ve neden öldü? İşte Tezer Özlü hakkında bilgiler..

Türk edebiyatının en çok okunan yazarları arasında yer alan Tezer Özlü, çocukluk yıllarından itibaren anlatmaya başladığı hayatı ile tanınmıştır.

Vefatının üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen okurları tarafından unutulmayan Tezer Özlü'ye dair bilgiler de yeniden gündeme geldi.

Türk Edebiyatının gamli prensesi lakabıyla tanınan Tezer Özlü kimdir, ne zaman öldü? İşte Tezer Özlü hakkında merak edilenler..

TEZER ÖZLÜ KİMDİR?

Özlü, 10 Eylül 1943 tarihinde Kütahya Simav'da dünyaya geldi. İstanbul 'a on yaşındayken gelen yazar, Avusturya Kız Lisesi'ne gitse de mezun olmadı. 1961'de yurt dışına gitti ve Paris'te tanıştığı tiyatrocu ve yazar Güner Sümer'le 1964 yılında evlendi. Çift ardından Ankara 'ya yerleşti.

Sümer'in Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştığı dönemde Tezer Özlü de Almanca çevirmenlik yaptı. 1963-64 sezonunda Sümer'in yönettiği Brendan Behan'ın Gizli Ordu oyununda yer aldı.

Tezer Özlü 1967 yılında Güner Sümer'den ayrılarak İstanbul'a yerleşti. 1967 - 1972 yılları arasında İstanbul'da çeşitli hastanelerin psikiyatri kliniklerinde tedavi gördü. Çocukluk ve rahatsızlık sürecini ''Çocukluğun Soğuk Geceleri'' kitabında kaleme aldı.

Öykü ve roman yazarı Demir Özlü ile yazar ve çevirmen Sezer Duru'nun kardeşi olan Tezer Özlü, 1968 yılında yönetmen Erden Kıral'la evlendi. Bu evlilikten 1973'te kızı Deniz dünyaya geldi. 1981'de Berlin' e gitti ve bu süreçte 1981 yılında eşi Erden Kıral'dan ayrıldı. İsviçre asıllı sanatçı Hans Peter Marti ile 1984'te evlenerek Zürih'e yerleşti.

TEZER ÖZLÜ NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Her zaman intihara meyilli bir yanının olduğu söylenen Tezer Özlü, birkaç defa intihar girişiminde bulundu. Fakat 18 Şubat 1986 yılında göğüs kanseri nedeniyle İsviçre Zürih'de hayatını kaybetti.

Mezarı ise Aşiyan Mezarlığı'nda bulunuyor.

Özlü, eski eşi Erden Kıral'ın ''Yol'' filminin çekimi döneminde yaşananları anlattığı filmi ''Yolda''da Yelda Reynaud tarafından canlandırıldı.

TEZER ÖZLÜ KİTAPLARI