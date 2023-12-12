TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm lig maçları süresiz ertelendi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının ardından, tüm lig maçlarının süresiz ertelendiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 15. haftada Ankaragücü ile Rizespor karşılaşmasında Türk futbol tarihine kara leke olacak bir olay yaşandı.

İki takımın da kırmızı kart gördüğü ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından sinirler gerildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'in üzerine yürüyerek yumrukla saldırdı.

Meler'in yediği yumruk sonrası gözü şişti ve hastaneye kaldırıldı. Yumruğu atan Faruk Koca'nın da olay sonrası tansiyonu yükselince ilk müdahale için hastaneye sevk edildi.

"Tüm maçları süresiz olarak erteledik"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yumruklu saldırının ardından önemli açıklamalar geldi.

Büyükekşi yaptığı açıklamada tüm lig maçlarının süresiz ertelendiğini belirterek şunları söyledi:

"Tüm maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde... Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim! Yeter artık!"

"İnsanlık dışı saldırı"

Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz."

"Hedef gösterenler sorumludur"

"Bu alçak saldırıyı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren, kamuoyunun önüne atanlar, bu alçak saldırının sorumlularındandır.



Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

"Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Meler'in hakemliği bırakıp bırakmadığı hakkında, "Hakem Halil Umut Meler'i yarın ziyaret edeceğiz. Kemiğinde bir çatlak var. İnşallah büyük sıkıntı yoktur. Önce sağlık durumu çok önemli." dedi.



Ligler ne zaman başlayacak?

Büyükekşi, "Liglerin süresiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Yarın hakemimizi bir ziyaret edelim." ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı: Saldırıyı lanetliyoruz

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: