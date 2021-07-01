TFF duyurdu! Seyircili maçlara kişi alınacak? İşte son açıklama..

Bakan Koca'nın maçlara seyirci alınabileceğini söylemesinin ardından detayların belirlenmesi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Beklenen açıklama bugün geldi.

Koronavirüs nedeniyle futbol maçları seyircisiz oynanmaya başlanmıştı. Futbolcular seyircili oynadıkları maçların atmosferini özlerken, seyirciler ise tuttukları takımı stadyuma giderek destekleyecekleri günü sabırsızlıkla bekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salı günü konuya ilişkin bir açıklama yaparak, futbolseverlere müjdeyi vermiş, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek, tedbirlerle seyircili oynanabilecek." demişti.

Bu açıklamanın ardından gözler Türkiye Futbol Fedarasyonu'na çevrildi. TFF herkesin heyecanla beklediği açıklamayı bugün yaptı.

Peki, Seyircili maçlara kişi alınacak? İşte son açıklama..

SEYİRCİLİ MAÇA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasının ardından yeni bir açıklama yaparak, seyirci kapasitesini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."