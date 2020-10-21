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TFF: Maçların yüzde 30 seyircili oynanmasını talep etmekteyiz

TFF: Maçların yüzde 30 seyircili oynanmasını talep etmekteyiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz." dedi.