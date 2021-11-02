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    TGB, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

    Türkiye Gençlik Birliği (TGB), "Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!" açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 18:00
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    TGB, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

    Vatan Partisi'nin gençlik örgütü Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yine şaşırtan bir olaya imza attı.

    TGB, Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi.

    "SARAYBURNU'NDA AMERİKAN ASKERLERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİK"

    Olayı sosyal medya hesabından duyuran TGB, "Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!" ifadelerini kullandı.

    TGB, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi #1

    DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

    Öte yandan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, 2014 yılında da Karadeniz'de yapılan NATO tatbikatından dönen USS ROSS (DDG71) adlı gemide görevli askerlerin başına çuval geçirmişti.

    TGB, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi #2

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    TGB, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi #4

    TGB, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi #5

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